Суд в США оштрафовал Трампа на $5 тыс. за нарушение постановления о неразглашении

Бывший президент Соединенных Штатов оставил в Сети публикацию, которую ранее суд предписал удалить

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Суд штата Нью-Йорк назначил бывшему президенту США Дональду Трампу штраф в размере $5 тыс. из-за того, что он оставил в Сети публикацию, которую ранее суд предписал удалить. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, судья Артур Энгорон в письменном постановлении отметил, что он "настроен намного серьезнее, чем просто ограничиваться предупреждением", однако принял решение назначить номинальный штраф, так как представители Трампа заверили его в том, что нарушение было совершено не намеренно и произошло впервые.

В начале октября Трамп разместил на своей странице в Truth Social совместное фото сотрудницы Энгорона с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. При этом в подписи к фотографии Трамп утверждал, что она является "подругой" законодателя. После того как суд обязал удалить эту запись, Трамп убрал пост из социальной сети. Однако, как указывает телекомпания NBC, публикация была сохранена на сайте предвыборной кампании Трампа, где она находилась в открытом доступе на протяжении 17 дней, и была удалена только после того, как на это отдельно указал суд.