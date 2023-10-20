Красный Крест оказал содействие в освобождении удерживавшихся в Газе заложниц

В организации заявили, что действуют в "качестве нейтрального посредника между воюющими сторонами"

ЖЕНЕВА, 20 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) перевез отпущенных сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС заложниц из сектора Газа в Израиль, оказав тем самым содействие в их освобождении. Об этом сообщила женевская штаб-квартира гуманитарной организации.

"МККК помог облегчить это освобождение, перевезя заложниц из сектора Газа в Израиль", - говорится в заявлении. В нем указывается, что комитет действует в "качестве нейтрального посредника между воюющими сторонами". "Мы готовы посещать оставшихся заложников и облегчать любое будущее освобождение, которое последует за соглашением, достигнутым сторонами", - подчеркнули в штаб-квартире.

"Срочно необходимо провести больше подобных гуманитарных акций, чтобы еще больше семей могло воссоединиться", - отметили в МККК, добавив, что организация твердо привержена "оказанию помощи людям, которые были задержаны, похищены или пропали без вести".

Ранее власти Израиля подтвердили факт освобождения двух заложниц, удерживавшихся в секторе Газа сторонниками ХАМАС.