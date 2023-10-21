В центре Вашингтона прошли акции в поддержку Палестины

Полицейские временно перекрывали для движения транспорта улицы, по которым следовали участники акции протеста

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Марш и манифестация сторонников Палестины и прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта состоялись в Вашингтоне.

Как убедился корреспондент ТАСС, колонна активистов в сопровождении полиции прошествовала без инцидентов по центру Вашингтона к Белому дому. Полицейские временно перекрывали для движения автотранспорта улицы, по которым следовали участники этой акции протеста. К резиденции президента США пришли несколько сотен человек. Они в эти минуты проводят митинг в расположенном напротив нее Лафайет-сквере. К самому Белому дому сотрудники Секретной службы США, занимающейся прежде всего охраной первых лиц государства и иностранных гостей высокого ранга, протестующих не пропустили. Подходы к резиденции были перекрыты небольшими металлическими конструкциями.

Активисты скандировали лозунг "Прекращение огня - сейчас!". Они несли транспаранты и плакаты с надписями "Свободу Палестине!", "Нет - гуманитарному кризису в Газе!", "Введите санкции в отношении Израиля!" и другими аналогичного содержания. Очень многие держали в руках красные розы или гвоздики. Часть активистов привела с собой детей, в том числе совсем маленьких.

До этого манифестация за прекращение огня в секторе Газа прошла на Капитолийском холме у стен Конгресса США. Ее инициировала американская общественная организация Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир"). Схожую акцию протеста она и еще одна еврейская общественная организация США - IfNotNow ("Если не сейчас") - устроили на Капитолийском холме 18 октября.