FT: функционировавшие КПП между Израилем и сектором Газа не будут вновь открыты

По данным газеты, Израиль планирует разорвать связи с сектором Газа после завершения конфликта с радикальным движением ХАМАС

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. КПП между Израилем и сектором Газа, работавшие до обострения палестино-израильского конфликта, не откроются снова. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на израильских чиновников.

"Все кончено", - заявил один из чиновников, говоря о работе ранее действовавших КПП между Израилем и сектором Газа. Он также добавил, что Израиль не намерен помогать жителям анклава с предоставлением рабочих мест.

По информации Financial Times, Израиль планирует разорвать связи с сектором Газа после завершения конфликта с радикальным движением ХАМАС.