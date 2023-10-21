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Палестино-израильский конфликт

FT: функционировавшие КПП между Израилем и сектором Газа не будут вновь открыты

По данным газеты, Израиль планирует разорвать связи с сектором Газа после завершения конфликта с радикальным движением ХАМАС

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. КПП между Израилем и сектором Газа, работавшие до обострения палестино-израильского конфликта, не откроются снова. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на израильских чиновников.

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"Все кончено", - заявил один из чиновников, говоря о работе ранее действовавших КПП между Израилем и сектором Газа. Он также добавил, что Израиль не намерен помогать жителям анклава с предоставлением рабочих мест.

По информации Financial Times, Израиль планирует разорвать связи с сектором Газа после завершения конфликта с радикальным движением ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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