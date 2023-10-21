Премьер Ливана и глава МИД Германии обсудили обстановку на границе с Израилем

Наджиб Микати отметил, что ближневосточное государство прилагает все усилия, чтобы восстановить спокойствие на юге страны

БЕЙРУТ, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Ливана проводит необходимые дипломатические контакты для урегулирования ситуации на юге страны и предотвращения израильских нападений. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Наджиб Микати, который встретился в Бейруте с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Комментируя обострение обстановки на границе с Израилем, премьер отметил, что Ливан стремится избежать конфронтации. "Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы восстановить спокойствие на юге, - подчеркнул он. - Мы призываем также оказать давление на Израиль с тем, чтобы он прекратил огонь и все агрессивные действия".

В свою очередь Бербок "предупредила об опасности просчетов в оценке ситуации и посоветовала держать Ливан подальше от палестино-израильского конфликта, насколько это возможно".

Ранее Микати заявил, что правительство "разрабатывает план действий на случай чрезвычайной ситуации, чтобы противостоять любому развитию событий".

По информации новостного портала Naharnet, за последние две недели более 4,2 тыс. человек покинули населенные пункты на юге Ливана из-за израильских обстрелов. Большая часть из них разместилась в школах города Тир, в 20 км от границы. Как сообщил порталу руководитель местного комитета по гражданской обороне Муртада Муханна, каждый день из южных районов прибывают сотни человек, которым необходим кров. "Наши ресурсы ограничены, и очень скоро могут возникнуть проблемы", - отметил он.

В результате обмена ударами между израильской армией и бойцами вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана погибли 22 человека, в том числе четверо мирных граждан.