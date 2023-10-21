Telegraph: проситель убежища мог совершить теракт в Великобритании

Как сообщает газета, подробности инцидента на этом этапе не разглашаются по юридическим и политическим причинам

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Проситель убежища, прибывший в Великобританию в 2020 году, задержан британской полицией по подозрению в совершении теракта. Как сообщает газета The Daily Telegraph, подробности инцидента на этом этапе не разглашаются по юридическим и политическим причинам.

Как указывает издание, задержанный подозревается в совершении преступления, которое может подпадать под определение терроризма, так как он объясняет свой поступок действиями израильских военных в секторе Газа и стремлением отомстить за гибель палестинских детей. Из материала следует, что в последние несколько дней британская полиция могла сообщить о самом факте преступления и задержании подозреваемого, но умолчала о мотивах преступника.

"Возможно, произошедшее замалчивается, чтобы не допустить повторных инцидентов или появления подражателей", - заявил изданию источник, связанный с британскими органами безопасности.

Ранее полиция Лондона сообщила о резком росте числа правонарушений на почве антисемитизма. Оно достигло 218 в период с 1 по 18 октября по сравнению с 15 за тот же период прошлого года. Увеличилось также количество регистрируемых полицией противоправных деяний, связанных с исламофобией. Руководитель британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум на этой неделе предупредил о риске осуществления терактов в королевстве на фоне событий в Израиле и секторе Газа.

"Общественность имеет право знать, что что-то произошло. Возможная реакция может вызывать беспокойство, но люди должны знать, безопасны их улицы или нет", - заявил The Daily Telegraph парламентарий и экс-глава правящей Консервативной партии Великобритании (2001-2003) Иан Дункан Смит.