Около 1,4 млн жителей Газы покинули свои дома в связи с эскалацией

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что более 544 тыс. человек размещены в убежищах Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ

ООН, 21 октября. /ТАСС/. Число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа возросло до 1,4 млн человек. Об этом сообщило в пятницу Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Еще в начале недели, согласно его информации, число людей, покинувших свои дома, составляло порядка 1 млн человек. "В Газе насчитывается 1,4 млн внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

В УКГВ отметили, что более 544 тыс. человек в настоящее время размещены в убежищах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, условия их жизни постоянно ухудшаются.

Как напоминает управление, полная блокада сектора Газа продолжается уже 10-й день подряд. Контрольно-пропускные пункты, в частности "Рафах" на границе с Египтом, остаются закрытыми, что "препятствует поступлению жизненно необходимой гуманитарной помощи, в том числе продовольствия, воды, медикаментов и топлива".