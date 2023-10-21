Шиитские вооруженные отряды призвали США вывести своих военнослужащих из Ирака

Бойцы отметили, что в случае начала наземной военной операции Израиля в секторе Газа необходимо "внимательно следить за границей с Иорданией"

БЕЙРУТ, 21 октября. /ТАСС/. Бойцы иракских шиитских вооруженных отрядов призвали США вывести своих военнослужащих из Ирака и других стран Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство AP.

Согласно заявлению, американские войска "должны немедленно покинуть" страны региона, иначе их базы будут подвергаться нападениям. "Это всего лишь предупреждение для них, и серьезная работа еще не началась", - отметили они.

Не вдаваясь в подробности, бойцы иракских шиитских вооруженных отрядов указали, что в случае начала наземной военной операции Израиля в секторе Газа необходимо "внимательно следить за границей с Иорданией".

Военная база США в Иракском Курдистане 20 октября подверглась атаке двух беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", воевавшее ранее против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Подробностей о последствиях атаки не приводилось. Американская база находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада). Ранее представитель командования США в Ираке сообщил новостному порталу Shafaq News о нападении БПЛА в ночь с 19 на 20 октября на американскую базу в районе международного аэропорта Багдада. По его информации, иракским средствам ПВО удалось сбить один из беспилотников, другой упал за территорией базы.

19 октября атаке беспилотников подверглась военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Как сообщил катарской телестанции Al Jazeera источник в Центральном командовании ВС США, несколько американских военнослужащих получили легкие ранения.