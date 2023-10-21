21 октября, 02:49
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации специалиста ХАМАС по разработке оружия

По данным армии, возглавляемый Махмудом Сабихом департамент поддерживал контакты и обменивался сведениями с другими террористическими группировками по всему Ближнему Востоку

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации высокопоставленного сотрудника подразделения ХАМАС, ответственного за разработку оружия для группировки.

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Отмечается, что уничтоженный Махмуд Сабих работал старшим инженером и руководителем подразделения, которое разрабатывало оружие для ХАМАС, включая БПЛА. Возглавляемый им департамент также поддерживал контакты и обменивался сведениями с другими террористическими группировками по всему Ближнему Востоку. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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