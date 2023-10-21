Симоньян сообщила о гибели 12 членов семьи оператора RT в секторе Газа

По словам главного редактора RT, среди погибших - брат оператора, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели 12 членов семьи оператора телеканала Халеда Эльдерры в результате израильских обстрелов сектора Газа.

"У нашего оператора Халеда Эльдерры погибли 12 членов семьи", - написала Симоньян в Telegram-канале, уточнив, что это произошло после израильских обстрелов сектора Газа.

По ее словам, среди погибших были две сестры оператора, его брат, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники. "Две девочки трех и пяти лет остались без отца", - добавила главный редактор RT.