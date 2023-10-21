21 октября, 06:05,
обновлено 21 октября, 06:14
Палестино-израильский конфликт

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Ашдоде и южной части Израиля

Об этом сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в израильском городе Ашдод, который находится на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива, а также в южной части Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в городе Ашдод и южной части Израиля", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз армейская пресс-служба сообщала о срабатывании сирен из-за обстрелов ракетами из сектора Газа крупных израильских городов поздно вечером 20 октября. О сигналах воздушной тревоги в районах на юге Израиля у сектора Газа в предыдущий раз военные информировали более шести часов назад. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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