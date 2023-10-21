21 октября, 07:48
Палестино-израильский конфликт

В Токио прошла акция протеста против ударов Израиля по Газе

© Игорь Беляев/ ТАСС

В ней приняли участие около 100 человек

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Акция протеста против ударов Израиля по Газе прошла в субботу в районе Синдзюку в Токио, где расположен один из крупнейших вокзалов. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Читайте также
Подготовка наземной операции и поставки помощи сектору Газа. Конфликт в Палестине

В ней приняли участие около 100 человек. Они прошли по прилегающим к вокзалу улицам в плотном кольце полиции. Никаких инцидентов не произошло.

Митингующие выкрикивали лозунги с требованиями остановить удары по сектору Газа. Ряд участников также несли плакаты с лозунгами против конфликта на Украине и против изменений в оборонной политике Японии. 

Теги:
ЯпонияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация