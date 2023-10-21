В Токио прошла акция протеста против ударов Израиля по Газе

В ней приняли участие около 100 человек

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Акция протеста против ударов Израиля по Газе прошла в субботу в районе Синдзюку в Токио, где расположен один из крупнейших вокзалов. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ней приняли участие около 100 человек. Они прошли по прилегающим к вокзалу улицам в плотном кольце полиции. Никаких инцидентов не произошло.

Митингующие выкрикивали лозунги с требованиями остановить удары по сектору Газа. Ряд участников также несли плакаты с лозунгами против конфликта на Украине и против изменений в оборонной политике Японии.