21 октября, 07:43,
обновлено 21 октября, 08:12
Палестино-израильский конфликт

В Палестине сообщили, что соглашение об эвакуации раненых из Газы еще не достигнуто

AP Photo/ Hatem Ali
© AP Photo/ Hatem Ali

Палестинское общество Красного Полумесяца также выразило сожаление в связи с тем, что в анклав "не были отправлены бензовозы" с топливом

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Договоренность об эвакуации через КПП "Рафах" раненых из сектора Газа пока не достигнута. Об этом сообщило телеканалу Al Hadath Палестинское общество Красного Полумесяца.

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"До настоящего времени соглашение об эвакуации раненых и [пациентов] в критическом состоянии не было достигнуто", - отметили в организации.

Палестинское общество Красного Полумесяца также выразило разочарование в связи с тем, что в анклав "не были отправлены бензовозы" с топливом. "Мы сожалеем, что поставкам топлива в сектор Газа продолжают препятствовать", - сообщила организация.

В субботу в Газу прошли 20 грузовых машин с гуманитарной помощью, доставленной в течение последних нескольких дней международным сообществом в аэропорт египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Контроль за транспортировку грузов осуществляется Обществом Красного Полумесяца Египта и ООН. Как накануне заявил у "Рафаха" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, на территории самого сектора Газа распределением помощи будет заниматься Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В настоящее время у КПП "Рафах" выстроились в очередь около 200 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, готовых в любое время отправиться в приграничный палестинский сектор. Пока нет информации относительно разрешения на переход через "Рафах" иностранцев и лиц с двойным гражданством, находящихся на территории сектора, в Египет.

Ранее Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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