21 октября, 09:51,
обновлено 21 октября, 10:18
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ заявил, что через КПП "Рафах" была пропущена гумпомощь, но не топливо

Как сообщили в Армии обороны Израиля, любые гуманитарные грузы в сектор Газа будут допускаться только в южную часть анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Через КПП "Рафах" по указанию израильского руководства в сектор Газа была пропущена гуманитарная помощь, но не топливо. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

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По его словам, любые гуманитарные грузы в сектор Газа будут допускаться только в южную часть анклава. 

"Любые гуманитарные поставки будут допускаться только в южную часть сектора Газа. Сегодня на КПП "Рафах" [на границе Израиля с сектором Газа] по указанию политического руководства [Израиля] были пропущены грузы с гуманитарной помощью, но не топливо", - сказал Хагари.

По его словам, порядка 700 тыс. жителей северной части сектора Газа уже выехали в южную часть анклава.

"Около 700 тыс. жителей сектора переместились южнее Вади-Газы [пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине]", - сказал представитель ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля более недели назад начала призывать жителей северной части сектора Газа покинуть свои дома из-за военной операции, "проводимой в этом районе в ответ на террористические атаки ХАМАС". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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