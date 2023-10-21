Генсек ЛАГ призвал крупные державы договориться о создании палестинского государства

Ахмед Абу аль-Гейт выступил за незамедлительное прекращение огня в секторе Газа и указал на "необходимость открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи во все районы палестинского анклава"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Крупные мировые державы должны в срочном порядке выработать конкретные пути по созданию независимого палестинского государства. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на каирском саммите мира по Палестине, который проходит в Новом Каире.

"Крупнейшие мировые державы должны срочно договориться о конкретных перспективах, которые позволят палестинскому народу создать собственное независимое государство", - указал генеральный секретарь региональной организации.

Абу аль-Гейт выступил за незамедлительное прекращение огня в секторе Газа и указал на "необходимость открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи во все районы палестинского анклава", включая его северную часть, из которой под давлением Израиля эвакуируются мирные жители. Генеральный секретарь ЛАГ также предупредил об опасности "перерастания крайне напряженной ситуации в Газе в религиозный конфликт", который, по его словам, "приведет к более значительной и длительной катастрофе".