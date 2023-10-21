Премьер Греции считает, что интервенция не заменит политическое решение проблемы Палестины

По словам Кириакоса Мицотакиса, "устойчивое мирное будущее в регионе, стабильность и процветание могут быть достигнуты только при возобновлении мирного процесса на основе решения о двух государствах Израиля и Палестины"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Никакое военное вмешательство не заменит жизнеспособное политическое решение палестинской проблемы. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на каирском саммите мира по Палестине.

По словам главы правительства, "устойчивое мирное будущее в регионе, стабильность и процветание могут быть достигнуты только при возобновлении мирного процесса на основе решения о двух государствах [Израиля и Палестины]". "И всем нам должно быть ясно одно - что никакое военное вмешательство не может заменить жизнеспособное политическое решение", - подчеркнул Мицотакис.

По его мнению, ситуация на Ближнем Востоке исключительно серьезная. "В этот критический момент для мира и стабильности в регионе я прибыл на конференцию как настоящий друг и сосед. Ключевое послание, которое должно отсюда выйти, заключается в том, что мы все осуждаем терроризм и все его формы. Мы соболезнуем в связи с потерями жизней и страданиями, которые были причинены невинным мирным жителям", - сказал премьер. По словам Мицотакиса, невинные жертвы есть с обеих сторон. "Гражданские лица были захвачены в качестве заложников, и нельзя обсуждать никакой мир до тех пор, пока они не освобождены. Мирные жители были жестоко убиты в своих домах в Израиле, при этом мирные жители погибли в больнице Аль-Ахли в Газе. Позиция Греции была очень ясной с самого начала: Израиль имеет право на самооборону, но в соответствии с международным и гуманитарным правом", - указал глава правительства.

Он также заявил, что "коллективное наказание запрещено законами войны". "И я разделяю мнение, что тотальная блокада [сектора Газа] противоречит международному праву. Но мы также должны быть честными в своих суждениях: ХАМАС - террористическая организация, причиняющая невыразимые страдания как израильтянам, так и палестинцам. Они должны понести ответственность. ХАМАС - это не палестинский народ, и мы не должны путать эти два понятия. Палестинский народ не заслуживает этого", - сказал Мицотакис.

Нынешняя ситуация несет серьезные риски региональной эскалации, считает премьер. "Египет и Иордания несут большое бремя и справедливо очень обеспокоены возможностью насильственного перемещения населения Газы. И я здесь, чтобы поддержать его величество короля [Иордании] Абдаллу II и президента [Египта Абдель Фаттаха] ас-Сиси и сказать им, что Греция их поддерживает, расширение конфликта имело бы далеко идущие последствия для будущего всего региона", - подчеркнул Мицотакис.

О поддержке мирных инициатив

Премьер отметил, что должно быть обеспечено немедленное и беспрепятственное предоставление гуманитарной помощи сектору Газа. "Я хочу подчеркнуть усилия генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] в этом отношении и приветствовать объявление об открытии гуманитарного коридора через Египет в сектор Газа для перевозки необходимого продовольствия, и я надеюсь, что это может быть немедленно реализовано. Мы готовы внести свой вклад в любую мирную инициативу и как соседняя страна мы надеемся, что может быть достигнута немедленная деэскалация и гуманитарная помощь может быть предоставлена всем гражданским лицам", - сказал он.