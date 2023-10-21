В центральных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население об угрозе ракетного удара

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного удара, впервые за субботу прозвучали в центральных районах страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в центральной части Израиля и в районе ха-Шфела", - говорится в сообщении.

Как отмечает The Times of Israel, сирены были, в частности, слышны в городах Ришон-ле-Цион, Нес-Циона - это южные пригороды Тель-Авива. Кроме того, по сведениям издания, сигналы тревоги прозвучали в населенном пункте Йехуд-Моноссон, расположенном в непосредственной близости от аэропорта Бен-Гурион. В самом Тель-Авиве о сиренах не сообщалось.

По информации The Times of Israel, тревога была объявлена вслед за мощным ракетным залпом со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. Согласно сведениям издания, в небе над центральной частью страны было слышно несколько сильных взрывов, которые могли быть вызваны работой средств ПВО.