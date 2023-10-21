МИД Британии выступил за совместные усилия по умиротворению на Ближнем Востоке

Глава ведомства Джеймс Клеверли заявил, что Израиль "имеет право на самооборону и право добиваться освобождения тех, кто был похищен 7 октября"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Соединенное Королевство выступает за совместные международные усилия для предотвращения распространения эскалации на Ближнем Востоке на весь регион. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на каирском саммите мира по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"На нас лежит обязанность работать вместе над тем, чтобы предотвратить распространение нестабильности на весь регион и появление новых жертв. Мы обязаны работать вместе, чтобы предотвратить перерастание трагической ситуации в секторе Газа в региональный конфликт, потому что это именно то, чего хочет ХАМАС", - сказал министр, заметив, что члены этого движения изначально выступали против нормализации отношений других стран Ближнего Востока с Израилем.

Клеверли вновь подчеркнул, что Израиль "имеет право на самооборону и право добиваться освобождения тех, кто был похищен 7 октября". "Но мы также ясно сказали, что мы должны работать и они должны работать над облегчением страданий палестинцев в Газе и чтобы их [Израиля] действия соответствовали международному праву", - сказал глава Форин оффиса. Он рассказал, что лично сообщил об этом руководству еврейского государства, призвав их к "дисциплине, профессионализму и сдержанности", несмотря на всю сложность ситуации.

Британский министр признался, что нынешний конфликт - "возможно, самая сложная ситуация, с которой ему приходилось сталкиваться в его профессиональной, личной или политической жизни". "Но я все еще верю в силу дипломатии", - сказал Клеверли, призвав работать над поиском мирного разрешения конфликта и сосуществования израильтян и палестинцев.