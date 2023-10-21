ЮНИСЕФ поставил более 44 тыс. бутылок питьевой воды в Газу через КПП "Рафах"

Этого достаточно для 22 тыс. человек на один день

ООН, 21 октября. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил более 44 тыс. бутылок питьевой воды в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ.

"Через КПП "Рафах" было доставлено более 44 тыс. бутылок питьевой воды <...>, этого достаточно для 22 тыс. человек на один день <...>. Почти 2,3 млн жителей сектора Газа выживают, потребляя 3 л воды на человека в день", - говорится в заявлении.

"Поскольку 1 млн детей в секторе Газа сейчас сталкиваются с гуманитарным кризисом, доставка воды является вопросом жизни и смерти. Каждая минута имеет значение <...>. Если мы не сможем последовательно обеспечивать гуманитарные поставки, мы столкнемся с реальной угрозой вспышек опасных для жизни заболеваний", - приводятся в заявлении слова исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Ранее ЮНИСЕФ информировал, что сотни детей погибли, более 300 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома с момента очередного обострения 7 октября палестино-израильского конфликта.

В субботу через КПП прошли 20 грузовых машин с гуманитарной помощью, доставленной в течение последних нескольких дней международным сообществом в аэропорт египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Контроль за транспортировкой грузов осуществляется Обществом Красного Полумесяца Египта и ООН. По данным телеканала CNN, КПП "Рафах" планируется открыть для доставки следующей партии гуманитарной помощи для населения анклава в понедельник, 23 октября.