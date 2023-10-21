Глава МИД Франции подтвердила приверженность созданию палестинского государства

Катрин Колонна призвала международное сообщество способствовать реализации этого принципа

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Франция последовательно выступает за реализацию концепции "двух государств для двух народов" - сосуществования Израиля и Палестины. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на каирском саммите мира, посвященном урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Мы поддерживаем принцип "два государства для двух народов". Должно существовать государство Израиль и независимое государство Палестина. Два государства, которые мирно сосуществуют друг с другом", - сказала Колонна.

По ее словам, международное сообщество должно способствовать реализации этого принципа. Колонна также признала право Израиля на самооборону, но отметила, что израильские власти должны действовать в рамках международного права.

Кроме того, министр призвала к прекращению огня, освобождению заложников и обеспечению населения сектора Газа гуманитарной помощью.

Франция последовательно выступает в поддержку существования двух в равной степени суверенных государств - Израиля и Палестины. Впервые эта позиция была представлена президентом Франции Франсуа Миттераном в 1982 году во время его исторического выступления в израильском Кнессете (парламенте), и с тех пор Париж не отступал от этой линии.