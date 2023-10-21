Эрдоган обсудил со Столтенбергом ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Турции заявил генсеку НАТО, что "из-за позиции западных стран в отношении происходящего растет количество нарушений прав человека в секторе Газа"

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пути урегулирования гуманитарного кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Президент [Реджеп] Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе него обсуждалась последняя ситуация в Газе, шаги, которые необходимо сделать для предотвращения нарушений прав человека и бесперебойной доставки гуманитарной помощи ни в чем не повинному гражданскому населению", - говорится в заявлении.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что "из-за позиции западных стран в отношении происходящего растет количество нарушений прав человека в секторе Газа". "Неспособность стран приложить усилия, чтобы остановить Израиль, приведет к непоправимым последствиям. Запад и мировое сообщество должны принять меры, чтобы как можно скорее прекратить гуманитарную трагедию, которая происходит в регионе на их глазах и игнорируется", - сказал в разговоре Эрдоган.