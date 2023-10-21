21 октября, 13:36
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

В частности, военные заявили о нанесении удара по группе радикалов, запустивших противотанковую ракету по окрестностям Маргалиота

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наносить удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Армия обороны Израиля продолжает поражать террористические цели "Хезболлах", - говорится в сообщении, сопровождаемом видеозаписями ударов.

В частности, военные сообщили о нанесении удара по группе радикалов, запустивших противотанковую ракету по окрестностям населенного пункта Маргалиот на севере Израиля, а также о новом ударе по одному из наблюдательных постов "Хезболлах".

Кроме того, израильский танк недавно нанес удар по еще одному наблюдательному посту "Хезболлах", добавили в армии. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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