Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

В частности, военные заявили о нанесении удара по группе радикалов, запустивших противотанковую ракету по окрестностям Маргалиота

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наносить удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля продолжает поражать террористические цели "Хезболлах", - говорится в сообщении, сопровождаемом видеозаписями ударов.

В частности, военные сообщили о нанесении удара по группе радикалов, запустивших противотанковую ракету по окрестностям населенного пункта Маргалиот на севере Израиля, а также о новом ударе по одному из наблюдательных постов "Хезболлах".

Кроме того, израильский танк недавно нанес удар по еще одному наблюдательному посту "Хезболлах", добавили в армии.