Канада выделит $50 млн на гуманитарную помощь палестинцам Газы

Как заявила глава канадского МИД Мелани Жоли, во многих странах опасаются ухудшения условий в палестинском анклаве и отмечают необходимость "срочной доставки необходимой помощи жителям сектора"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Канада выделила $10 млн и объявит о направлении еще $50 млн на гуманитарную помощь населению сектора Газа. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, выступая на саммите мира по Палестине, который проходит в Новом Каире.

"Канадское правительство уже объявило о пожертвовании $10 млн в качестве гуманитарной помощи жителям Газы и в ближайшее время направит еще $50 млн на [гуманитарную] поддержку населения анклава", - сказала министр.

По ее словам, во многих странах, в том числе и в Канаде, "опасаются ухудшения условий в секторе Газа" и отмечают необходимость "срочной доставки необходимой помощи жителям сектора".

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. Россию на саммите представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.