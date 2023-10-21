21 октября, 14:33
Палестино-израильский конфликт

США выступили за продолжение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, начало таких поставок свидетельствует о "начале решения международным сообществом гуманитарного кризиса"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. США выступают за дальнейшее обеспечение доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Читайте также
Подготовка наземной операции и поставки помощи сектору Газа. Конфликт в Палестине

"США благодарят партнеров в Египте, Израиле и ООН, которые способствовали безопасной доставке этих грузов через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - заявил Блинкен. Он подчеркнул, что начало поставок гуманитарной помощи в Газу свидетельствует о "начале решения международным сообществом гуманитарного кризиса". При этом госсекретарь отметил, что доставка помощи стала возможна благодаря "дипломатическому взаимодействию" США со странами в регионе и "достижению понимания между президентом [США Джо] Байденом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси".

"Мы призываем все стороны сохранять "Рафах" открытым для обеспечения дальнейших поставок помощи, которая необходима для благополучия населения Газы", - указал глава американского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС "не должны мешать поставкам" помощи в Газу. "Мы продолжим тесно сотрудничать с партнерами в регионе, подчеркивая важность соблюдения законов войны, поддерживая тех, кто пытается добраться до безопасного места или оказать помощь, а также способствуя обеспечению доступа к продовольствию, воде, медицинской помощи и укрытию мирному населению Газы", - заявил Блинкен.

Ранее через КПП "Рафах" прошли 20 грузовых машин с гуманитарной помощью, доставленной в течение последних нескольких дней международным сообществом в аэропорт города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Контроль за транспортировкой грузов осуществляется Обществом Красного Полумесяца Египта и ООН. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на информацию представителя ООН, что КПП планируется открыть для доставки следующей партии гуманитарной помощи для населения анклава в понедельник, 23 октября. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация