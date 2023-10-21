21 октября, 14:34,
обновлено 21 октября, 14:44
Палестино-израильский конфликт

Участники саммита в Каире осудили насилие над мирными гражданами в секторе Газа

AP Photo/ Abed Khaled
© AP Photo/ Abed Khaled

Участники мероприятия также призвали защитить гражданское население в палестинском анклаве

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Участники саммита мира, который проходил в Новом Каире - административной столице Египта, - осудили любые проявления насилия по отношению к мирным гражданами с обеих сторон конфликта в палестинском секторе Газа. Об этом говорится в поступившей в распоряжение ТАСС Каирской декларации, принятой по итогам встречи.

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"Мы осуждаем и отвергаем любые атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта [в секторе Газа]", - отмечается в документе. В нем указывается на "недопустимость ударов по объектам гражданского назначения, индивидуального или массового насильственного перемещения людей, а также использования практики коллективного наказания, что противоречит женевской конвенции 1949 года".

Участники каирского саммита призвали защитить гражданское население в секторе Газа.

"Мы чрезвычайно обеспокоены возможным расширением нынешней конфронтации на другие территории Ближнего Востока и призываем к максимальной сдержанности всех сторон. Расширение этого конфликта может иметь серьезные последствия для народов региона и международного мира и стабильности", - подчеркивается в документе. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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