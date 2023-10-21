СМИ: Канада начала планировать варианты эвакуации своих граждан из Ливана

По данным телеканала CTV, подготовкой операции занимаются ВС страны

ОТТАВА, 21 октября. /ТАСС/. Власти Канады начали изучать варианты возможной эвакуации канадских граждан из Ливана в случае резкого обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, планированием операции занимаются Вооруженные силы (ВС) Канады. Ранее министр иностранных дел страны Мелани Жоли призвала канадских граждан покинуть Ливан в связи с началом очередного витка палестино-израильского конфликта.

В настоящее время ВС Канады занимаются вывозом канадцев в третьи страны с территории Израиля и Западного берега реки Иордан. По последним данным, им удалось уже вывезти более 13 тыс. человек.