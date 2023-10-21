21 октября, 14:59
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Канада начала планировать варианты эвакуации своих граждан из Ливана

По данным телеканала CTV, подготовкой операции занимаются ВС страны

ОТТАВА, 21 октября. /ТАСС/. Власти Канады начали изучать варианты возможной эвакуации канадских граждан из Ливана в случае резкого обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил телеканал CTV.

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По его данным, планированием операции занимаются Вооруженные силы (ВС) Канады. Ранее министр иностранных дел страны Мелани Жоли призвала канадских граждан покинуть Ливан в связи с началом очередного витка палестино-израильского конфликта.

В настоящее время ВС Канады занимаются вывозом канадцев в третьи страны с территории Израиля и Западного берега реки Иордан. По последним данным, им удалось уже вывезти более 13 тыс. человек. 

Теги:
КанадаЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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