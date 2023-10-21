Около 1 тыс. демонстрантов вышли на марш за Палестину к посольству США в Вене

Среди протестующих преобладали представители арабской диаспоры, отдельную колонну сформировали члены австрийского марксистского движения Der Funke

ВЕНА, 21 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек прошли маршем в поддержку Палестины от здания представительства Евросоюза в Вене до посольства США. Как передает корреспондент ТАСС, организаторами демонстрации выступили активисты австрийских левых организаций.

Участники акции несли транспаранты с лозунгами "Свободу Палестине", "Израиль убивает, а ЕС ему помогает", "Прекратите блокаду Газы", "Мы никогда не выступали против евреев как религиозного сообщества, но мы всегда против преступлений оккупационной власти". Среди протестующих преобладали представители арабской диаспоры, отдельную колонну сформировали члены австрийского марксистского движения Der Funke ("Искра").

Многие демонстранты взяли с собой флаги Палестины и других стран исламского мира, а также плакаты с портретами жертв бомбардировок Газы. В ходе шествия участники выкрикивали "Израиль - убийца детей, Израиль - террорист", "Долой [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху". Полиция Вены обеспечила проведение акции, перекрыв дорожное движение по пути следования манифестантов.

Протестующих сопровождали усиленные полицейские наряды и вертолет. Правоохранители остановили шествие в нескольких сотнях метров от посольства, перегородив улицу при помощи металлических заграждений.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке над зданиями австрийского Министерства по европейским и иностранным делам и ведомства федерального канцлера вывесили флаги Израиля в знак солидарности. В центре Вены также создали галерею портретов израильских заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. В городе прошли массовые акции в поддержку Израиля и Палестины.

В ходе протестов сторонники палестинцев неоднократно использовали лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной", который в Израиле воспринимают как посягательство на израильскую территорию. Полиция Вены не признала этот слоган разжигающим рознь, но направила примеры антиизраильских лозунгов демонстрантов в прокуратуру для оценки на предмет экстремизма. Позднее МВД Австрии повысило уровень террористической угрозы в стране до второго по шкале опасности. В министерстве также сообщили о привлечении дополнительных сил армии для охраны объектов из зоны риска в Вене.