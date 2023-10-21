21 октября, 17:02
Палестино-израильский конфликт

EFE: в Барселоне участники акции в поддержку Палестины на час заняли отель

По данным агентства, это заведение якобы принадлежит израильтянину

МАДРИД, 21 октября. /ТАСС/. Около 100 пропалестинских протестующих примерно на час заняли отель в центре Барселоны, якобы принадлежащий израильтянину, в знак протеста против конфронтации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство EFE.

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По его информации, в каталонской столице состоялся митинг в поддержку Палестины. Его участники зашли в гостиницу, которая, по их версии, является собственностью израильтянина. Протестующие сняли флаги с балконов отеля и заменили их палестинскими.

После примерно часа нахождения в гостинице активисты покинули ее. Информации о задержанных не поступало. 

Теги:
ПалестинаИспанияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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