21 октября, 17:07
Палестино-израильский конфликт

В Мадриде на акцию в поддержку Палестины вышли сотни человек

Собравшиеся скандировали лозунги: "Палестина, свобода", "Это не война, это геноцид", "Солидарность с Палестиной"

МАДРИД, 21 октября. /ТАСС/. Сотни человек вышли на манифестацию в Мадриде в знак солидарности с палестинским народом в ближневосточном конфликте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Участники акции устроили шествие по центральным улицам Мадрида. Собравшиеся скандировали лозунги: "Палестина, свобода", "Это не война, это геноцид", "Солидарность с Палестиной" и другие. По мнению одного из участников митинга, "[премьер-министр Израиля Биньямин] "Нетаньяху является преступником, которому безразлично гражданское население сектора Газа". "Он должен предстать перед Международным уголовным судом, как требуют некоторые политические силы", - полагает другой пришедший на манифестацию.

Как уточнили организаторы митинга, "в течение 75 лет палестинский народ требовал и осуществлял, используя имеющиеся в его распоряжении ресурсы, свое право на сопротивление и вооруженную борьбу против оккупанта".

Митинг в поддержку палестинского народа также организован в Барселоне. Ранее в разных городах Испании, в том числе в Мадриде, уже проходили многочисленные акции в поддержку Палестины. 

Теги:
ПалестинаИспанияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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