Президент Турции обсудил с лидером ХАМАС оказание гуманитарной помощи палестинцам

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении Анкары обеспечить прекращение огня в секторе Газа как можно скорее

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании, что Анкара работает над тем, чтобы обеспечить лечение раненных палестинцев на своей территории. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам телефонного разговора.

"В ходе встречи обсуждалась последняя ситуация в секторе Газа и текущие события. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы гуманитарная помощь поступала в Газу и чтобы раненые при необходимости могли лечиться в Турции. Турция стремится обеспечить прекращение огня в регионе как можно скорее", - говорится в сообщении.

Эрдоган также заявил, что "окончательное решение палестино-израильского вопроса не может быть достигнуто без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме". Турция, как указал президент, "будет продолжать борьбу на международном уровне за устойчивый мир" в регионе.