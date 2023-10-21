Председательство Каирского саммита призвало к общей позиции по защите мирных граждан

Египет как страна - организатор конференции, отмечается в заявлении руководства республики, стремится к "прекращению продолжающейся войны, которая унесла жизни гражданских лиц как с палестинской, так и с израильской стороны, и соблюдению норм международного права, подразумевающего защиту гражданского населения"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Председательствующий на Каирском саммите мира по Палестине Египет призвал страны - участницы конференции занять единую позицию по вопросу защиты гражданского населения и приложить усилия, чтобы не допустить расширения конфликта на другие территории Ближнего Востока.

Специальное заявление опубликовано на странице канцелярии президента Египта в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Оно должно лечь в основу итогов Каирской декларации. Многие его пункты дословно совпадают с проектом итогового документа, поступившим ранее в распоряжение ТАСС.

Египет как страна - организатор конференции, отмечается в заявлении руководства республики, стремится к "прекращению продолжающейся войны, которая унесла жизни гражданских лиц как с палестинской, так и с израильской стороны, и соблюдению норм международного права, подразумевающего защиту гражданского населения".

В заявлении также отмечается необходимость отдать приоритет "обеспечению потока гуманитарной помощи и доставки ее жителям палестинского сектора Газа". В опубликованном документе Египет "предупреждает об опасности распространения нынешнего конфликта на ближневосточный регион".

Проект декларации, поступивший ТАСС, предполагает осуждение всеми участниками Каирского саммита любых проявлений насилия по отношению к мирным гражданами с обеих сторон конфликта в секторе Газа. Участники, как планируется, выразят обеспокоенность возможным расширением нынешней конфронтации на другие территории Ближнего Востока: это может иметь серьезные последствия для народов региона и международного мира и стабильности.

В течение длительного времени на саммите продолжались дискуссии относительно нескольких пунктов итоговой декларации, которую предполагалось принять в качестве заключительного документа каирского форума. Отдельные группы стран не могут прийти к согласию по вопросам безоговорочного осуждения палестинского движения ХАМАС, а также признания права Израиля на самооборону при проведении военной операции в секторе Газа.