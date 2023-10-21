Шрёдер заявил, что Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику

Страна исполняет то, чего хотят США, отметил бывший канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) считает, что Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику, но исполняет то, чего хотят США. Такое мнение он высказал в интервью газете Berliner Zeitung.

"Я говорил, что мы должны сохранить [трансатлантический] альянс, но не любой ценой. Мы проводили в значительной степени суверенную внешнюю политику. Сегодня таковой мы больше не имеем", - считает экс-канцлер.

Шрёдер указал на то, что "есть куча американских компаний, которые, как и прежде, действуют в России". "Это вообще не тревожит американское правительство. Оно делает свое дело", - отметил бывший глава германского правительства. "Мы являемся теми, кто политически приводит в исполнение то, чего хотят американцы. Но сами американцы этого не делают", - добавил он.

Экс-канцлер также подверг критике действия главы МИД ФРГ Анналены Бербок ("Зеленые"). По его мнению, она забывает, что Германия нуждается в разумных отношениях с Россией и Китаем. Шрёдер считает, что однопартиец Бербок - Йошка Фишер (занимал пост главы МИД в 1998-2005 годах) "был намного рациональнее". "Он был политиком-реалистом. Он бы не назвал [председателя КНР] Си Цзиньпина диктатором", - сказал бывший канцлер. "Почему глава МИД провоцирует в такой ситуации, когда есть достаточно других проблем?" - задался вопросом он, отметив, что такими промахами министр наносит вред Германии и ее экономике.

"Россия остается Россией. Независимо от того, кто и как там правит. Германия заинтересована в том, чтобы сохранить экономические и политические отношения с Россией, даже если это дается тяжело. У нас это со многими странами - с Китаем, Турцией. Если политику ограничить эмоциональным фактором, как делают "Зеленые" и Анналена Бербок, то это ошибка", - считает Шрёдер.

15 сентября Бербок в интервью телеканалу Fox News назвала китайского лидера диктатором. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин позднее сообщила, что Китай направил Германии протест из-за высказывания Бербок. В этой связи Министерство иностранных дел Китая также вызывало посла Германии в КНР Патрисию Флор.