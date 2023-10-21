Премьер Италии прибыла в Израиль

Глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху проводит встречу с Джорджей Мелони за закрытыми дверями

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла с визитом в Израиль, глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху проводит в эти минуты с ней встречу в Тель-Авиве. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит встречу за закрытыми дверями в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Позже состоится встреча в расширенном составе", - говорится в сообщении.

"Кирия" - комплекс правительственных зданий на востоке Тель-Авива, где расположены штаб-квартиры Минобороны и основных силовых ведомств страны. Именно там Нетаньяху в последнее время проводит встречи с военным руководством страны и с иностранными лидерами, прибывающими в Израиль выразить солидарность в свете обострения палестино-израильского конфликта. За последнюю неделю Нетаньяху принял в Тель-Авиве президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Между тем премьерский офис Нетаньяху, где он работает в обычное время, равно как все основные правительственные учреждения, министерства, парламент страны и резиденция президента находятся в Иерусалиме, который в Израиле по закону считается "единой и неделимой столицей" страны.

В Израиль Мелони прибыла из Египта, где ранее в субботу в Каире приняла участие в саммите за мир в Палестине. Там она выразила мнение, что для урегулирования ближневосточного кризиса необходимо обозначить сроки для реализации формулы двух государств, включая создание арабского государства в Палестине.