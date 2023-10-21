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Палестино-израильский конфликт

США продолжили работу со всеми сторонами для открытия КПП "Рафах" для доставки помощи

В Вашингтоне сообщили о приверженности обеспечению того, чтобы гражданские лица в секторе Газа имели доступ к еде, воде, медицинской помощи

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают работу со всеми сторонами, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" оставался открытым для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, распространенным пресс-службой Белого дома.

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"Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы гражданские лица в секторе Газа имели доступ к еде, воде, медицинской помощи <...>. Мы продолжим работать со всеми сторонами, чтобы КПП "Рафах" оставался в рабочем состоянии, чтобы обеспечить дальнейшую доставку помощи", - говорится в заявлении. Президент также подчеркнул, что США "работают с Египтом и Израилем, чтобы граждане США и их ближайшие родственники имели возможность безопасно покинуть сектор Газа".

Ранее через КПП "Рафах" прошли 20 грузовых машин с гуманитарной помощью, доставленной в течение последних нескольких дней международным сообществом в аэропорт города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Контроль за транспортировкой грузов осуществляется Обществом Красного Полумесяца Египта и ООН. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на информацию представителя ООН, что КПП планируется открыть для доставки следующей партии гуманитарной помощи для населения анклава в понедельник, 23 октября. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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