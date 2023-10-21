СМИ: ООН ведет переговоры об отправке 22 октября второй партии гуманитарной помощи в Газу

По данным телеканала Al Hadath, "автопоезд будет состоять из 20-30 машин"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций ведет переговоры о направлении в воскресенье, 22 октября, второй партии гуманитарной помощи жителям сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с палестинским анклавом. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на ее представителя.

"В настоящее время идут переговоры о доставке в воскресенье через КПП "Рафах" в Газу второй партии гуманитарных грузов", - сказал он. Представитель ООН добавил, что, как предполагается, "автопоезд, который отправится с грузом помощи палестинцам Газы, будет состоять из 20-30 машин".

Ранее через КПП "Рафах" на территорию Газы въехали первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью жителям анклава. Ее доставка проходила под контролем общества Красного Полумесяца Египта и ООН. Как накануне заявил у "Рафаха" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, на территории самого сектора Газа распределением помощи будет заниматься Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ при поддержке общества Красного Полумесяца Палестины.

В первую партию гуманитарных грузов, как указал представитель палестинского общества Красного Полумесяца, вошли медикаменты, необходимые для экстренной помощи раненым, продовольствие и вода. Он добавил, что никакого вида топлива в анклав с первой партией доставлено не было.

В настоящее время у КПП "Рафах" выстроились в очередь около 200 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, готовых к отправке в любое время в приграничный палестинский сектор.