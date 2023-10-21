21 октября, 19:41
Палестино-израильский конфликт

Президент Кипра передаст руководству Израиля послание о необходимости деэскалации

Никос Христодулидис также "еще раз подчеркнет необходимость избегать потерь среди мирного населения" и добиваться возобновления "политического диалога, который приведет к созданию условий для урегулирования ближневосточного конфликта"

НИКОСИЯ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис во время своего предстоящего визита в Израиль передаст руководству страны послание о необходимости деэскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель правительства республики Константинос Летимпиотис.

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"После завершения работы саммита мира [в Каире] президент республики отправится сегодня в Израиль, где проведет встречу с президентом [Ицхаком Герцогом] и премьер-министром Израиля [Биньямином Нетаньяху]", - говорится в заявлении представителя кабмина. "Президент Христодулидис передаст послание о необходимости деэскалации конфликта, затрагивающего наш регион, и продолжения оказания гуманитарной помощи Газе", - добавил Летимпиотис. Во время встреч с Герцогом и Нетаньяху он "еще раз подчеркнет необходимость избегать потерь среди мирного населения" и добиваться возобновления "политического диалога, который приведет к созданию условий для урегулирования ближневосточного конфликта".

Выступая ранее на каирском саммите, Христодулидис высказался за создание условий для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. В качестве одного из ключевых элементов, определяющих подход Кипра к деэскалации ситуации в регионе, он назвал "приверженность решению (на основе мирного сосуществования) двух государств (Палестины и Израиля) в соответствии с параметрами, обозначенными в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН". "Это может быть единственным жизнеспособным решением проблемы", - подчеркнул он. "Совершенно ясно, что нет другого варианта, кроме создания условий для возобновления значимого мирного процесса", - добавил президент Кипра.

По словам Христодулидиса, Ближневосточный регион "не может позволить себе решать кризисные ситуации в режиме тушения пожара". 

Теги:
КипрПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминГерцог, ИцхакХристодулидис, Никос
© Информационное агентство ТАСС
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