21 октября, 20:00
Палестино-израильский конфликт

Ситуацию в Газе назвали "катастрофической" пять агентств ООН

Они призвали к гуманитарному прекращению огня

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Пять агентств ООН в совместном заявлении назвали ситуацию в секторе Газа "катастрофической" и призвали к гуманитарному прекращению огня.

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"Больницы переполнены пострадавшими. Гражданские лица сталкиваются с растущими трудностями в доступе к основным продуктам питания <...>. Сегодня запасы в магазинах почти исчерпаны, пекарни закрываются, а десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома <...>. Мы призываем к гуманитарному прекращению огня, а также к немедленному и неограниченному гуманитарному доступу на всей территории Газы <...>. Ситуация [в секторе Газа] катастрофическая", - говорится в заявлении Программы развития ООН, Фонда ООН в области народонаселения, Детского фонда ООН, Всемирной продовольственной программы ООН и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на каирском саммите мира по Палестине, призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. 

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