Сунак заявил о стремлении Британии не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке

Премьер-министр Соединенного Королевства также призвал работать совместно, чтобы "нанести поражение террористическому злу"

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Великобритания активизирует дипломатические усилия с целью не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак по итогам визита в Израиль, Саудовскую Аравию и Египет.

"На уходящей неделе я посетил Израиль и другие страны на Ближнем Востоке, чтобы продемонстрировать, что Великобритания солидарна с ними в борьбе с терроризмом. Мы понимаем, что нет оправдания той жестокости, которую проявило [палестинское радикальное движение] ХАМАС в отношении невинных людей две недели назад. Я захотел встретиться с другими лидерами и поговорить с ними с глазу на глаз. Потому что во времена напряженности и разногласий как никогда важно активизировать дипломатические усилия", - сказал Сунак, слова которого приводит его канцелярия.

Премьер подчеркнул, что Лондон стремится не допустить перерастания нынешнего израильско-палестинского конфликта в региональную войну. "Наиболее распространенная точка зрения, которую я услышал от всех, с кем говорил на этой неделе, заключается в том, что нам нужно делать все возможное, чтобы остановить распространение конфликта в регионе. Нам необходимо стремиться к мирному и стабильному будущему и совместно работать над тем, чтобы нанести поражение террористическому злу", - добавил он.

Премьер приветствовал открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. "Открытие пропускного пункта "Рафах" в Газу - это свидетельство силы дипломатии. США, Израиль и Египет достигли соглашения ради обеспечения поставок жизненно необходимой помощи палестинцам. Мы тесно работаем с Египтом, чтобы гарантировать, что с помощью Великобритании продовольствие, вода и лекарства будут доступны тем, кто в них отчаянно нуждается", - указал Сунак.