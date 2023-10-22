21 октября, 21:37,
обновлено 21 октября, 21:58
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлах" в ответ на обстрелы территории Израиля

Истребители атаковали военную инфраструктуру и наблюдательное оборудование группировки, сообщили в пресс-службе израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам шиитской группировки "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом объявила пресс-служба израильской армии.

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"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры "Хезболлах" и наблюдательному оборудованию в ответ на сегодняшние обстрелы израильской территории", - говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Военные также сообщили о перехвате ракеты, запущенной в беспилотник армии. Израильская авиация нанесла удар по объекту около границы, с которого был произведен пуск. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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