ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлах" в ответ на обстрелы территории Израиля

Истребители атаковали военную инфраструктуру и наблюдательное оборудование группировки, сообщили в пресс-службе израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам шиитской группировки "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом объявила пресс-служба израильской армии.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры "Хезболлах" и наблюдательному оборудованию в ответ на сегодняшние обстрелы израильской территории", - говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Военные также сообщили о перехвате ракеты, запущенной в беспилотник армии. Израильская авиация нанесла удар по объекту около границы, с которого был произведен пуск.