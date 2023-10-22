В Нью-Йорке тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Палестины

Манифестанты призывали к прекращению огня, а также обратились к администрации США с требованием прекратить военную поддержку Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек вышли в субботу на улицы Нью-Йорка, чтобы выразить поддержку Палестине и призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Манифестация прошла в районе Бэй-Ридж нью-йоркского Бруклина, где проживает одна из исламских общин мегаполиса. Близлежащие улицы были перекрыты, на месте дежурили многочисленные отряды полиции. Манифестанты полностью заполнили несколько улиц, обстановка на демонстрации была спокойной, правоохранители не вмешивались в ход акции.

Участники акции выкрикивали лозунги "От реки до моря Палестина будет свободной", "Прекратите огонь прямо сейчас", "Остановите апартеид Палестины". На плакатах демонстрантов были лозунги не только в поддержку Палестины, но и призывы к американской администрации прекратить военную поддержку Израиля. "Правительство США может позволить себе бомбардировки детей в Газе, но не может профинансировать здравоохранение для всех? Я под этим не подписывался", - было от руки написано на одном из транспарантов. "У них есть деньги на войну, но они не могут накормить бедняков", - можно было прочитать на другом. На плакатах также указывалось "Нью-Йорк с Газой", "Займи правильную сторону истории", "Прекратите оккупацию сейчас", "Остановите геноцид", "У Палестины есть право на самозащиту".

Многие демонстранты пришли с детьми, большое число участников акции несли с собой флаг Палестины. Сотрудники местных магазинов и волонтеры бесплатно раздавали бутылки с водой, а также выставляли на витрины символику с поддержкой Палестины. "Я вижу их боль. Грустно смотреть на то, как это подают [западные] СМИ, - сказал корреспонденту ТАСС один из участников акции по имени Мухаммед. - У меня нет родственников в Палестине, я из Пакистана. Но я думаю, что если ты мусульманин, да вообще не важно, кто ты, все равно нужно относиться к людям одинаково".

На манифестации были и выходцы из Палестины. "Для меня важно быть на этом протесте. Я из Палестины, родилась там, и мне больно видеть, как кто-то приходит в мою страну и разрушает ее, - рассказала участница протестов по имени Суджуд. - У нас там родственники, мы стараемся поддерживать с ними контакт, но им постоянно отключают электричество. Там нет электричества, нет воды из-за Израиля".