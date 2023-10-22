22 октября, 00:14
Палестино-израильский конфликт

На юге Ливана при налете ВВС Израиля погибли шесть бойцов "Хезболлах"

Израильские беспилотные летательные аппараты ранее нанесли удары по местности Иклим-эт-Туффах, которая находится под контролем шиитской милиции

БЕЙРУТ, 22 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны проиранской шиитской милиции "Хезболлах" открыли огонь по самолетам израильских ВВС, атаковавшим их позиции на юге Ливана. Об этом сообщила в Telegram-канале военно-информационная служба "Хезболлах".

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"Самолеты противника совершали полеты на пониженной высоте над районами Джебель-Рейхан, Суджуд и Эль-Джаббур", - говорится в сообщении. При отражении нападения противника погибли шесть бойцов.

Ранее израильские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по местности Иклим-эт-Туффах, которая находится под контролем шиитских бойцов. Это первая атака израильских ВВС на позиции "Хезболлах" за рекой Литани.

По информации телеканала Al Hadath, с начала эскалации на ливано-израильской границе потери шиитской милиции составили 17 бойцов. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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