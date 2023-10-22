ВВС Израиля стремятся подавить способность ХАМАС к сопротивлению

Таким образом израильская армия готовится к началу наземной операции в Газе, сообщил командующий военно-воздушными силами Томер Бар

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Израиля стремятся подавить способность палестинского движения ХАМАС к сопротивлению перед началом наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил командующий ими генерал-майор Томер Бар.

"Наша задача состоит в том, чтобы сказать сухопутным войскам: "Враг, с которым вы скоро столкнетесь, был встречен нами ранее". Это означает, что ВВС измотали ХАМАС до вступления [в боевые действия] сухопутных войск", - приводит его слова газета The Jerusalem Post.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви в свою очередь указал, что "Газа густонаселена" и ХАМАС "многое подготовило" для ведения боевых действий. "Но мы тоже готовимся", - добавил он.