МО Канады склоняется к тому, что Израиль не наносил удар по больнице Аль-Ахли

Независимая проверка и анализ взрыва указывает на то, что удар был вызван сбившейся с курса ракетой из сектора Газа, говорится в заявлении министра национальной обороны североамериканской страны Уильяма Блэра

ОТТАВА, 22 октября. /ТАСС/. Разведка Минобороны Канады с высокой степенью уверенности считает, что Израиль не наносил удар по больнице Аль-Ахли, а ракета была выпущена из сектора Газа. Об этом говорится в распространенном заявлении министра национальной обороны Канады Уильяма Блэра.

"Премьер-министр [Джастин Трюдо] попросил меня поручить Вооруженным силам Канады провести независимую проверку и анализ взрыва [в больнице Аль-Ахли], - говорится в заявлении. - Анализ, независимо проведенный Командованием разведки канадских вооруженных сил (CFINTCOM), с высокой степенью уверенности указывает на то, что Израиль не наносил удар по больнице 17 октября 2023 года. Более вероятный сценарий указывает на то, что удар был вызван сбившейся с курса ракетой, выпущенной из сектора Газа".

Блэр добавил, что при появлении новой информации по этому делу Минобороны будет информировать общественность.