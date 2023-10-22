22 октября, 04:11
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль создал центр специальных операций для уничтожения боевиков ХАМАС

Как уточняет газета The Times of Israel, задачей центра будет выявление и ликвидация всех боевиков входящего в палестинское движение подразделения "Нухба"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Служба общей безопасности Израиля и служба разведки "Моссад" создали центр специальных операций, которому поручено выследить и уничтожить боевиков ХАМАС, участвовавших в атаке на территорию еврейского государства 7 октября. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

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Как отмечает газета, задачей нового командного центра будет выявление и уничтожение всех боевиков входящего в ХАМАС подразделения "Нухба", которые участвовали во внезапном нападении на Израиль, убив около 1,4 тыс. человек, подавляющее большинство из которых были мирными жителями.

Ранее армия обороны Израиля уже объявила о ликвидации нескольких командиров спецподразделения "Нухба" в результате авиаударов по сектору Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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