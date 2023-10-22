ЦАХАЛ считает, что "Хезболлах" может втянуть Ливан в конфликт с Израилем

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус обвинил шиитское движение в умышленном "нагнетании ситуации"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Атаки шиитской группировки "Хезболлах" могут втянуть Ливан в войну с Израилем. Соответствующее заявление пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса приводит израильское издание The Times of Israel.

По словам Конрикуса, участившиеся трансграничные нападения на Израиль со стороны "террористической группировки "Хезболлах", поддерживаемой Ираном, вызывают опасения по поводу расширения конфликта". "Хезболлах" <...> втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не приобретет, но может многое потерять", - сказал Конрикус, обвинив движение в умышленном "нагнетании ситуации".

Ранее в ЦАХАЛ отмечали, что столкновения вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" с Армией обороны Израиля "значительно обострились" в последние несколько дней. Сообщалось, что 19 октября движение запустило "многочисленные противотанковые ракеты в сторону Израиля" с территории Ливана, "целясь как в военные, так и гражданские объекты", а его бойцы предприняли попытки проникнуть на территорию еврейского государства, однако были остановлены израильскими военными.