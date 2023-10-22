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Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ считает, что "Хезболлах" может втянуть Ливан в конфликт с Израилем

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус обвинил шиитское движение в умышленном "нагнетании ситуации"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Атаки шиитской группировки "Хезболлах" могут втянуть Ливан в войну с Израилем. Соответствующее заявление пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса приводит израильское издание The Times of Israel.

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По словам Конрикуса, участившиеся трансграничные нападения на Израиль со стороны "террористической группировки "Хезболлах", поддерживаемой Ираном, вызывают опасения по поводу расширения конфликта". "Хезболлах" <...> втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не приобретет, но может многое потерять", - сказал Конрикус, обвинив движение в умышленном "нагнетании ситуации".

Ранее в ЦАХАЛ отмечали, что столкновения вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" с Армией обороны Израиля "значительно обострились" в последние несколько дней. Сообщалось, что 19 октября движение запустило "многочисленные противотанковые ракеты в сторону Израиля" с территории Ливана, "целясь как в военные, так и гражданские объекты", а его бойцы предприняли попытки проникнуть на территорию еврейского государства, однако были остановлены израильскими военными. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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