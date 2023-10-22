ЦАХАЛ поразил "десятки террористических объектов ХАМАС" в секторе Газа

Некоторые из которых располагались в многоэтажных зданиях

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Армия Израиля сообщила, что за сутки нанесла удары по десяткам военных целей правящего в секторе Газа радикального движения ХАМАС.

"Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по десяткам террористических объектов ХАМАС в секторе Газа, некоторые из которых располагались в многоэтажных зданиях. В течение дня были нанесены удары по десяткам шахт террористических туннелей, оружейным позициям, штабам, военным центрам и мечетям, которые террористы ХАМАС использовали в качестве боевых командных пунктов", - говорится в заявлении.

"Вчера (21 октября - прим. ТАСС) ЦАХАЛ убил двух террористов, приблизившихся к забору безопасности между Израилем и сектором Газа", - отметили военные.