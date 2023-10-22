Спецпосланник КНР предложил ООН провести саммит по конфликту Палестины и Израиля

Чжай Цзюнь считает, что международное сообщество "должно принять реальные меры и действовать объективно"

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Спецпосланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе саммита мира в Каире по ближневосточному урегулированию предложил ООН провести еще более масштабное международное мероприятие, посвященное палестино-израильскому конфликту.

"ООН должна в кратчайшие сроки оказать содействие проведению еще более авторитетного и влиятельного, более масштабного международного саммита мира, добиться международного консенсуса по мирному процессу, способствовать скорейшему всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному решению проблемы Палестины", - приводятся на сайте МИД КНР слова Чжай Цзюня.

По его словам, международное сообщество "должно принять реальные меры и действовать объективно". Спецпосланник подчеркнул, что урегулирование конфликта Палестины и Израиля необходимо осуществлять в соответствии с принципом "два государства для двух народов". Как он уточнил, Пекин намерен предпринимать "неустанные усилия ради долгосрочного мира и безопасности на Ближнем Востоке".

Чжай Цзюнь также выступил в защиту прав народа Палестины и в поддержку создания независимого палестинского государства. Он высказался против любых действий, которые могут угрожать мирному населению, и указал на необходимость открытия каналов для предоставления гуманитарной помощи.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в секторе Газа, открылся в субботу в Новом Каире по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции приняли участие представители 34 стран и 3 международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. От России в саммите участвовал замглавы МИД, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.