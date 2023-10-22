Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу 27 активистов ХАМАС

По информации ЦАХАЛ, всего задержанию подвергли 46 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе ночных рейдов задержали на Западном берегу реки Иордан 46 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, 27 из них являются активистами движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Крупные силы ЦАХАЛа, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля действовали ночью в различных населенных пунктах по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС) в рамках борьбы с терроризмом и задержали 46 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Из них 27 являются активистами террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.