22 октября, 07:42,
обновлено 22 октября, 07:54
Палестино-израильский конфликт

Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу 27 активистов ХАМАС

По информации ЦАХАЛ, всего задержанию подвергли 46 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе ночных рейдов задержали на Западном берегу реки Иордан 46 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, 27 из них являются активистами движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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"Крупные силы ЦАХАЛа, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля действовали ночью в различных населенных пунктах по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС) в рамках борьбы с терроризмом и задержали 46 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Из них 27 являются активистами террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении. 

Теги:
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