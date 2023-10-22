Глава МИД Франции указала на ошибку стран региона в палестино-израильском урегулировании

Катрин Колонна считает необходимым убедить Израиль, что наличие палестинского государства стало бы для него фактором безопасности

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что страны ближневосточного региона "не видели развития событий" в палестино-израильских отношениях, концентрируясь на экономической составляющей урегулирования. Такое мнение она высказала в интервью газете La Tribune.

В ответ на вопрос, почему "Европа и США забросили палестинскую" проблему в последние годы, Колонна предложила "поговорить о других странах региона". "В первую очередь, это они, возможно из-за усталости, не видели развития событий и посчитали, что к палестино-израильскому вопросу следовало подходить с экономической точки зрения", - заявила Колонна.

По ее словам, на этом принципе строилась логика "Авраамовых соглашений" между Израилем, Бахрейном и ОАЭ. При заключении этих соглашений стремились в первую очередь "обеспечить нормализацию отношений ряда стран с Израилем и снизить напряженность".

"Но для палестинцев сегодня тоже требуется политическое решение, которого нет. США и европейские страны должны вновь подтвердить необходимость диалога и урегулирования на основе принципа двух государств, который мы всегда защищали и продвигали. И нужно убедить Израиль, что наличие палестинского государства стало бы для него фактором безопасности. Многие израильтяне это понимают, даже если сегодня страна сосредоточена на ответе на атаки 7 октября", - добавила министр.