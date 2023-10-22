AFP сообщило о состоянии отстраненного от власти президента Нигера

По сведениям родственников Мохамеда Базума, он "находится со своей женой и сыном в столичной президентской резиденции" в Ниамее, "у него все хорошо"

ПРЕТОРИЯ, 22 октября. /ТАСС/. Смещенный в результате государственного переворота с поста президента Нигера Мохамед Базум чувствует себя хорошо, он находится с семьей в своей бывшей резиденции. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на родственников бывшего главы государства.

По их сведениям, Базум "находится со своей женой и сыном в столичной президентской резиденции" в Ниамее, "у него все хорошо".

Базум и его семья находятся под домашним арестом с 26 июля, когда группа военных захватила в Нигере власть.

Несколько дней назад военные в Нигере выступили с утверждением, что Базум с семьей пытался бежать на вертолете, который принадлежал одной из иностранных держав. Побег, по их словам, не удался из-за ареста сообщников бывшего президента. Адвокаты Базума отрицают эту информацию, называя ее сфабрикованной.